Щутгарт разплака Фрайбург секунди преди дузпите и ще брани Купата на Германия срещу Байерн

  • 24 апр 2026 | 00:35
Щутгарт е вторият финалист в турнира за Купата на Германия. "Швабите", които са актуалният носител на трофея, елиминираха Фрайбург в драматичен двубой, решен с гол на резервата Тиаго Томаш в края на продълженията. Съперник на тима на Себастиан Хьонес в спора за отличието ще е Байерн (Мюнхен).

Фрайбург изигра силно първо полувреме, в което взе аванс с попадение на Максимилиан Егещайн (28'), но след това Щутгарт тотално доминираше и Дениз Ундав изравни (70'). В продълженията натискът на "швабите" стана още по-яростен и Тиаго Томаш изправи на крака феновете на "Мерседес-Бенц Арена" с красив гол в 119-ата минута след центриране на Бадредин Буанани.

В 17-ата минута Егещайн пропусна да открие резултата, а секунди по-късно футболистите на Фрайбург претендираха за дузпа, но реферът Тобиас Велц беше на друго мнение. В 28-ата минута Егещайн отклони удар на свой съотборник и този път Александер Нюбел се оказа безпомощен.

Щутгарт постепенно започна да намира верния ритъм в играта си. В края на полувремето Джейми Левелинг стреля на сантиметри от гредата, а при следвщата опасна атака на "швабите" бранител на Фрайбург блокира удара на Дениз Ундав.

През втората част в играта на гостите се усети умора, а Щутгарт вдигна оборотите. В 49-ата минута шут на Крис Фюрих профуча близо до страничния стълб, а четвърт час по-късно гол на Анджело Щилер беше отменен заради засада.

Логичното се случи в 70-ата минута, когато резервата Билал Ел Ханус подаде на Ундав и геранският национал технично прати топката в мрежата за 1:1. Домакините можеха много бързо да осъществят пълен. обрат, но Ермедин Демирович уцели гредата. Фюрих също пропусна да донесе победата на Щутгарт още в редовното време.

Домакините доминираха и в продълженията. В 96-ата минута отново Крис Фюрих се озова на добра позиция, но беше спрян от гредата. Последва шанс и за Ел Ханус, но Флориан Мюлер внимаваше и спаси.

Фрайбург откровено се стремеше да се добере до дузпи, но в 119-ата минута Буанани проби отдясно и центрира към Тиаго Томаш, който елегантно отклони топката и донесе победата на Щутгарт.

Снимки: Gettyimages

Голмайсторът на ЛА Галакси Жоао Клаус ще се подложи на операция

