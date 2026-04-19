  3. Начало на мача: Верона 0:0 Милан

Начало на мача: Верона 0:0 Милан

  • 19 апр 2026 | 16:03
Начало на мача: Верона 0:0 Милан

Отборите на Верона и Милан играят при резултат 0:0 на “Маркантонио Бентегоди” в двубой от 33-тия кръг на Серия "А".

След тежката загуба с 0:3 от Удинезе Масимилиано Алегри се е върнал към любимата си схема 3-5-2, като е направил три промени сред титулярите на гостите. В защита се завръщат възстановеният от контузията си Матео Габия и Фикайо Томори, но отсъства Кони Де Винтер. Другите двама липсващи са Алексис Салемакерс и Самуеле Ричи, който е заменен от Юсуф Фофана. Атакуващият тандем пък е оформен от Кристиан Пулишич и Рафаел Леао. Гостите от Верона пък са подредени в 3-4-2-1 с Гифт Орбан на върха на атаката. 

Мачът започна с домакински натиск, като в деветата минута далечен шут на Антоан Бернеде беше блокиран, а малко след това изстрел на Андриас Едмундсон от голяма дистанция мина над вратата.

ВЕРОНА - МИЛАН 0:0

Верона: Монтипо, Нелсон, Едмундсон, Валентини, Ойегоке, Акпа-Акпро, Галярдини, Брадарич, Белгали, Бернеде, Орбан

Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Атекаме, Фофана, Модрич, Рабио, Бартезаги, Пулишич, Леао

Снимки: Gettyimages

