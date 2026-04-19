Ще продължа пътуването си с Милан, категоричен е Алегри

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри призна, че отборът му е бил под голямо напрежение да спечели днешното си гостуване на предпоследния в Серия "А" Верона. Също така след успеха с 1:0 в този мач той увери, че ще продължи да води “росонерите” въпреки информациите, че може да поеме националния тим на Италия.

“Преди всичко, днешният мач беше сложен, тъй като дойдохме след две загуби. Когато ти остават само шест мача, точките стават важни. Целта си остава и идва страхът, че може да не я постигнем. Така че е нормално да има много по-голямо напрежение. Винаги се играе трудно във Верона, без значение че тимът има само 18 точки. Те имат изблици на енергия и ако ги позволиш, рискуваш да допуснеш голове. Можехме да се справим по-добре технически, но в момента трябва да се фокусираме върху същественото, а именно постигането на резултати и на нашата цел, която е място в Шампионската лига. Този резултат не ни гарантира участието тав, но вървим в добра посока.

Дали освирванията събудиха Рафаел Леао? Той изигра добър мач и направи страхотна асистенция за гола. При смяната му пък се нуждаех от нападател с различни характеристики и затова пуснах Сантиаго Хименес. Всеки трябва да се чувства важен, дори и тези, които не играят. Все пак ни остават само още пет мача и всички трябва да са в позиция да се включат на максимум. Дали обаждане от Италия ще ме накара да напусна Милан? Досега не съм получавал никакви обаждания и мислите ми са единствено върху Милан. Започнахме пътуване заедно и ще го продължим по същия начин”, коментира Алегри след победата.

Снимки: Gettyimages