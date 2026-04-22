Q&A с Неманя Видич
Астън Вила вади 50 милиона за Балде

  • 22 апр 2026 | 11:51
Астън Вила има готовност да плати 50 милиона евро за левия бек на Барселона Алехандро Балде, твърди “Ел Чирингито”. Бирмингамци имат интерес към него от известно време, а каталунците са готови да се разделят с него на подходяща цена, тъй като имат нужда от пари, с които да финансират големите си трансферни цели. Алесандро Бастони и Хулиан Алварес са амбициозните приоритети за лятната селекция, за чието привличане са нужни сериозни средства.

Според “Ел Чирингито” в Барселона имат план как да заменят Балде. Той е свързан с левия бек на Байер (Леверкузен) Алехандро Грималдо, чийто договор изтича през 2027 година и според информацията може да бъде привлечен срещу 10-12 милиона евро. Ръководството иска да задържи за постоянно и Жоао Кансело, но не и да плати исканите от Ал-Хилал 15 милиона евро за него.

Големият въпрос е дали Балде ще се съгласи да напусне Барселона. Според източника бирмингамци обаче ще предложат такава заплата на 22-годишния футболист, която той трудно би отказал.

Снимки: Gettyimages

