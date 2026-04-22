Астън Вила вади 50 милиона за Балде

Астън Вила има готовност да плати 50 милиона евро за левия бек на Барселона Алехандро Балде, твърди “Ел Чирингито”. Бирмингамци имат интерес към него от известно време, а каталунците са готови да се разделят с него на подходяща цена, тъй като имат нужда от пари, с които да финансират големите си трансферни цели. Алесандро Бастони и Хулиан Алварес са амбициозните приоритети за лятната селекция, за чието привличане са нужни сериозни средства.

Според “Ел Чирингито” в Барселона имат план как да заменят Балде. Той е свързан с левия бек на Байер (Леверкузен) Алехандро Грималдо, чийто договор изтича през 2027 година и според информацията може да бъде привлечен срещу 10-12 милиона евро. Ръководството иска да задържи за постоянно и Жоао Кансело, но не и да плати исканите от Ал-Хилал 15 милиона евро за него.

Големият въпрос е дали Балде ще се съгласи да напусне Барселона. Според източника бирмингамци обаче ще предложат такава заплата на 22-годишния футболист, която той трудно би отказал.

@10JoseAlvarez — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 21, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages