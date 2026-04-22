Барселона 0:0 Селта, фамозен пропуск на гостите

Барселона и Селта играят при 0:0 в среща от междинния 33-ти кръг на испанската Ла Лига.

Каталунците трябва да преследват победата, за да запазят убедителния си аванс от девет точки спрямо преследвача Реал Мадрид, с който започнаха кръга. Вчера "кралете" взеха своя мач срещу Алавес у дома с 2:1 и поне за 24 часа разликата бе съкратена на шест пункта. Успехът в шампионата е и задължителен за момчетата на Ханзи Флик, тъй като Ла Лига остана последният шанс за стойностен трофей във витрината на Барселона през 2026 г., след като селекцията на германския стратег преклони глава пред Атлетико Мадрид, както в Купата на Краля, така и в Шампионската лига. В началото на астрономическата година бе завоювана Суперкупата на Испания, но това определено не е трофей, с който ръководството на "блаугранас" би се задоволил.

Миналата седмица Селта също се сбогува с европейските клубни турнири за този сезон след нова загуба от Фрайбург в Лига Европа. Сега за отбора от Виго предстоят изключително важни заключителни седем мача от Ла Лига, които ще бъдат определящи за какво ще се бори през следващия сезон. Тимът изостава към момента на пет точки от петия Бетис, който е и с мач по-малко. Само две точки обаче са авансът пред осмия Хетафе, който ако се настани на шестото място, това означава, че Селта догодина няма да играе в Европа. Ако обаче Селта завърши на седмата позиция, а на шестата финишира Реал Сосиедад, то тогава европейска кампания ще има и през сезон 2026/2027 във Виго. Това е така, тъй като "баските" спечелиха квота за турнирите на Стария континент през Купата на Краля, в която триумфираха през изминалия уикенд.

Последният мач на Барселона бе миналата седмица при отпадането от Атлетико Мадрид. Спрямо пировата победа с 2:1 срещу "дюшекчиите" Ханзи Флик направи само една промяна тази вечер в стартовия състав започна Пау Кубарси за сметка на Фермин Лопес. Авторите на двете попадения срещу мадридчани Ламин Ямал и Феран Торес отново бяха на линия за първия съдийски сигнал и се очакваше да се разпишат за нова каталунска победа.

За галисийци също поражението от Фрайбург с 1:3 в четвъртък бе последната изява до тази вечер, а подобно на Флик и Клаудио Хиралдес не направи кой знае колко промени спрямо европейския двубой на тима си. Наставникът на Селта предприе само три ротации в стартовия си състав и за началото пусна Серхио Карейра, Пабло Дуран и Уго Алварес, които започнаха вместо Оскар Мингеса, Борха Иглесиас, Матиас Весино.

Каталунците организираха атака веднага след изпълнението на центъра и Ямал пропусна да разстреля от упор стража на гостите. Галисийци пък се задействаха и отговориха с великолепен удар, с който си спечелиха корнер, след който на Жоан Гарсия му се наложи да се намесва повторно. Така само в рамките на първите 90 секунди игра бяха създадени цели три голови положения.

БАРСЕЛОНА 0:0 СЕЛТА



Ла Лига, XXXIII кръг



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Барселона: 13. Жоан Гарсия, 2. Жоао Кансело, 5. Пау Кубарси, 6. Гави, 8. Педри, 7. Торес, 10. Ламин Ямал, 18. Жерард Мартин, 20. Дани Олмо, 23. Жул Кунде, 24. Ерик Гарсия

Старши треньор: Ханзи Флик



Селта: 13. Йонуц Раду, 32. Хави Родригес, 29. Йоел Лаго, 20. Маркос Алонсо, 17. Хави Руеда, 8. Фер Лопес, 6. Илаиш Мориба, 5. Серхио Карейра, 18. Пабло Дуран, 9. Феран Жутгла, 23. Уго Алварес

Старши треньор: Клаудио Хиралдес



НАЧАЛО: 22 април 2026 г. (сряда) | 22:30 часа

СТАДИОН: "Спотифай Камп Ноу", Барселона

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Хосе Мунуера