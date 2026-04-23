Флик: Най-важни са трите точки, дано контузията на Ямал не е сериозна

Треньорът на Барселона Ханзи Флик остана доволен от победата с 1:0 над Селта, с която тимът му направи нова важна крачка към титлата. Той заяви, че най-важното в този мач са трите точки, макар да има какво да се желае от представянето на тима му. Лошата новина за "блаугранас" бе контузията на Ламин Ямал, но наставникът изрази надежда тя да не е толкова сериозна.

„Трябваше доста да се потрудим днес, но най-важното са трите точки. Претърпяхме две контузии, което също се отразява на отбора, но през второто полувреме не губехме топката. Можем да се справим и по-добре, но смятам, че голът в края си беше гол, а не засада. Видях снимката на засадата... но резултатът е 1:0 и гледаме към следващия мач“, заяви Флик.

Барселона даде свидни жертви, но направи огромна крачка към титлата след успех над Селта

Той коментира и контузията на голямата звезда Ламин Ямал.

„Трябва да видим утре какво е състоянието на Ламин. Ще видим. Трябва да го приемем, жалко е за нас. Надявам се да не е нещо много сериозно“, допълни специалистът.

След това той направи оценка на представянето на отбора си в мача, като призна, че не е напълно доволен.

„Не беше лесно. Не изиграхме добър мач днес, Селта игра много добре и ни пресираше. Създадоха ни проблеми. През второто полувреме бяхме по-добри. Не беше лесно да направим двете смени, защото това промени плана ни. Най-важното беше да спечелим трите точки“, каза още германецът.

Снимки: Gettyimages