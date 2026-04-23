Все пак има и добра новина за Барселона днес - всичко с Кансело е наред

Барселона логично страда за контузията на Ламин Ямал, която го извади от игра до края на сезона. Все пак обаче за каталунците днес има и добра новина и тя е свързана с Жоао Кансело.
Португалецът също като Ямал бе изваден принудително снощи срещу Селта - и то още в 23-ата минута, като имаше дискомфорт в дясното коляно. Всичко обаче с него е наред и днес той тренира нормално с отбора на Барселона по време на възстановителна сесия.
Според Барселона, Жоао Кансело, въпреки че беше заменен с физически оплаквания през първото полувреме на мача, се включи в тренировките със своите съотборници без ограничения, подготвяйки се за съботния мач срещу Хетафе.
Тренировката днес е била фокусирана върху управлението на натоварването, като най-използваните играчи в мача проведоха възстановителна и компенсаторна работа.
