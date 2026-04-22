Ръководните фактори в Челси обсъждат бъдещето на Росиниър, уволнението изглежда все по-вероятно

Ръководството на Челси в момента обсъжда бъдещето на мениджъра на отбора Лиъм Росиниър, информира “Скай спортс”. Вчера отборът записа пета поредна шампионатна загуба без отбелязан гол, което е най-лошата серия на "сините от Лондон" от 114 години насам. Според източника бъдещето на 41-годишния англичанин на “Стамфорд Бридж” не е сигурно и няма гаранции, че той ще води отбора в неделния полуфинал с Лийдс за ФА Къп.
“Би Би Си” също констатира, че съдбата на Росиниър е все по-несигурна. Днес играчите на Челси имат почивка, а през това време ръководството се е събрало на тренировъчната база.
Фабрицио Романо добавя, че разговорите на най-високо ниво текат от сутринта и още днес ще се вземе окончателно решение.
След вчерашното поражение Росиниър получи освирквания феновете на “Стамфорд Бридж”, а самият той публично разкритикува играчите си.
Англичанинът има договор с Челси до 2032 година и според “Футбол Лондон” ръководството трябва да му изплати 24 милиона паунда, ако реши да го уволни.