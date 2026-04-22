Ръководните фактори в Челси обсъждат бъдещето на Росиниър, уволнението изглежда все по-вероятно

  • 22 апр 2026 | 17:07
Ръководството на Челси в момента обсъжда бъдещето на мениджъра на отбора Лиъм Росиниър, информира “Скай спортс”. Вчера отборът записа пета поредна шампионатна загуба без отбелязан гол, което е най-лошата серия на "сините от Лондон" от 114 години насам. Според източника бъдещето на 41-годишния англичанин на “Стамфорд Бридж” не е сигурно и няма гаранции, че той ще води отбора в неделния полуфинал с Лийдс за ФА Къп.

“Би Би Си” също констатира, че съдбата на Росиниър е все по-несигурна. Днес играчите на Челси имат почивка, а през това време ръководството се е събрало на тренировъчната база.

Фабрицио Романо добавя, че разговорите на най-високо ниво текат от сутринта и още днес ще се вземе окончателно решение.

След вчерашното поражение Росиниър получи освирквания феновете на “Стамфорд Бридж”, а самият той публично разкритикува играчите си.

Англичанинът има договор с Челси до 2032 година и според “Футбол Лондон” ръководството трябва да му изплати 24 милиона паунда, ако реши да го уволни.

Бербатов застана до Крал Ерик

Гуардиола защити футболистите си след празненствата за победата над Арсенал

Кейхил: Челси е като ранено животно, ФА Къп сега е задължителен

Мактоминей и Гилмор си поставят за цел излизане от групите на Световното първенство

Домакинството на Купата на африканските нации през 2027 може да бъде сменено

Себастиан Хьонес омаловажи спекулациите, че Реал Мадрид се интересува от него

Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, ще се борим докрай

Краси Балъков: Ще бъде чудо, ако Левски не стане шампион

Оспорван дуел в Кърджали

Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

