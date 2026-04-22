Ръководните фактори в Челси обсъждат бъдещето на Росиниър, уволнението изглежда все по-вероятно

Ръководството на Челси в момента обсъжда бъдещето на мениджъра на отбора Лиъм Росиниър, информира “Скай спортс”. Вчера отборът записа пета поредна шампионатна загуба без отбелязан гол, което е най-лошата серия на "сините от Лондон" от 114 години насам. Според източника бъдещето на 41-годишния англичанин на “Стамфорд Бридж” не е сигурно и няма гаранции, че той ще води отбора в неделния полуфинал с Лийдс за ФА Къп.

“Би Би Си” също констатира, че съдбата на Росиниър е все по-несигурна. Днес играчите на Челси имат почивка, а през това време ръководството се е събрало на тренировъчната база.

Фабрицио Романо добавя, че разговорите на най-високо ниво текат от сутринта и още днес ще се вземе окончателно решение.

След вчерашното поражение Росиниър получи освирквания феновете на “Стамфорд Бридж”, а самият той публично разкритикува играчите си.

Англичанинът има договор с Челси до 2032 година и според “Футбол Лондон” ръководството трябва да му изплати 24 милиона паунда, ако реши да го уволни.

🚨⚠️ Meetings ongoing during the morning and again now at Chelsea to make final decision on Liam Rosenior’s future.



The head coach always felt support from the hierarchy in recent weeks but results have been poor… and Chelsea are seriously considering a change of direction. pic.twitter.com/FzaOP6S11e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2026