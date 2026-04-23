  • 23 апр 2026 | 03:56
Женският отбор на Челси ще играе на "Стамфорд Бридж" от 2026/27 г.

Женският отбор на Челси ще играе всичките си мачове от английската Суперлига на "Стамфорд Бридж" от сезон 2026/27, както обяви лондонският клуб тази сряда.

В момента женският отбор на "сините", воден от португалско-френската треньорка Соня Бомпастор, провежда по-голямата част от срещите си на "Кингсмедоу" – стадион с капацитет малко над 4000 зрители, разположен в западната част на града. Изключение правеха мачовете от Шампионската лига, които вече се играеха на "Стамфорд Бридж".

С това решение Челси следва примера на Арсенал, чийто женски състав вече играе всичките си домакински мачове на "Емирейтс" от настоящия сезон.

В изявление Челси подчерта стратегическото значение на промяната: "Установявайки постоянен дом на "Стамфорд Бридж", CFCW (Chelsea FC Women) инвестира не само в настоящето, но и в наследство. Играта на "Стамфорд Бридж" ще увеличи видимостта, ще осигури последователност за феновете, ще разгърне потенциала и ще вдъхнови следващото поколение, докато спортът продължава да расте."

Снимки: Gettyimages

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

