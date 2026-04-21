Брайтън 1:0 Челси, ранен гол за домакините

Брайтън и Челси играят при резултат 1:0 в среща от 34-ия кръг на Премиър Лийг. Защитникът Ферди Кадиоглу откри резултата още в третата минута.

Домакините стартираха на висока скорост и бързо започнаха да създават положения. Проблемите в защитата на лондончани пък се виждаха от самото начало. В третата минута центриране на Грос намери напълно непокрития Митома. Изстрелът на японеца обаче бе спасен от Санчес. След последвалия ъглов удар отбраната на гостите отново не се ориентира, топката стигна до Кадиоглу и той откри резултата.

Лиъм Росиниър е заложил на петима в защита. Той не може да разчита на Коул Палмър, Жоао Педро и Естевао, които са контузени. Трево Чалоба е възстановен и е титуляр, а Ромео Лавия също е в стартовия състав.

Снимки: Imago