Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
Росиниър нападна играчите: Непримливо представяне, трябват спешни промени

  • 22 апр 2026 | 02:17
  • 146
  • 0

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър изрази острото си недоволство от отношението на футболистите при загубата с 0:3 от Брайтън в Премиър лийг.

„Задавайте въпросите на играчите. Независимо дали играеш за елитен футболен клуб, или за който и да е друг, е недопустимо да те обвиняват, че си хвърлил кърпата. Това е всичко, което ще кажа“, заяви разочарованият Росиниър.

„Изпитвам болка. Вцепенен съм, защото подобно нещо не отразява нито моите принципи, нито тези на клуба. Това трябва да се промени", продължи наставникът на "сините" от Лондон.

Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

„Не искам да навлизам в подробности сега (за това, че Челси има едни от най-лошите показатели в Премиър лийг за пробягано разстояние - б.р). Имам своите мисли и усещания. Говорил съм подробно за това какво трябва да се случва в този клуб, без значение кой е треньорът, за да може той да бъде там, където му е мястото", заяви Росиниър.

"Не става въпрос за мен, а за този футболен клуб. Челси олицетворява борба, воля и решителност. А тази вечер това липсваше абсолютно във всички линии“, каза още специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

