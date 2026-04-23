  Асен Златев пред Sportal.bg: Работата на федерацията се осъществява на авариен режим

Асен Златев пред Sportal.bg: Работата на федерацията се осъществява на авариен режим

  • 23 апр 2026 | 12:48
Новият президент на Българска федерация по вдигане на тежести Асен Златев коментира пред Sportal.bg представянето на родните национали до момента на Европейското първенство в Батуми.

"До момента представянето ни е много добро, дори бих казал отлично. Очакваме и следващите категории, момчетата и момичетата са спокойни, очакваме още добри резултати.

Всичко е нормално и при него (Карлос Насар - б.р.), здрав е и чака да дойде времето за старта.

Новата техника, особено на изхвърлянето, вече дава резултати, но има и още какво да се направи, предполага се, че за Световното вече ще бъде доста по-добре усвоена, включително и в изтласкването", сподели Златев.

Олимпийският шампион от Игрите в Москва през 1980 г. засегна и темата за проблемите, свързани с президентския пост в родната федерация по щанги.

"Засега обстановката е тегава. Работата на федерацията се осъществява на авариен режим и се надяваме следващите 2-3 месеца да се започне работа по същество, тъй като досега времето и усилията се употребяват за туширане на негативните влияния от жалбата и останалите неща, които пречат.

В момента има различни възможности, които се обсъждат и в скоро време ще стане ясно точно какво ще бъде предприето.

Снощи дойдох и още не сме се видели (със Стефан Ботев - б.р.), не знам дали ще има резултат от разговорите, аз съм готов по всяко време да направя каквото е необходимо от моя страна, за да се реши въпросът", каза още Асен Златев.

Денислав Денчев, пратеник на Sportal.bg в Батуми

Цялото интервю с Асен Златев можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Sportal.bg

Галя Шатова остана десета на Европейското

Галя Шатова остана десета на Европейското

Предаването на живо на Giro d’Italia ще бъде по Eurosport 1 с повторения по Eurosport 2

Олимпийски шампиони и популярни спортисти повеждат Велошествие за по-чист въздух в София

Саудитските милиарди в спорта ще се укротят до 2030-а

Warner Bros. Discovery ще излъчва Giro d’Italia в Европа и САЩ поне до 2029 г.

Приятелката на Насар го надъха за Европейското

Алвеша разяснява как ЦСКА 1948 ще се пребори с Лудогорец и ЦСКА за среброто

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

50 дни преди Мондиала: Ламин Ямал е с разкъсано сухожилие

