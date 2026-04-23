Асен Златев пред Sportal.bg: Работата на федерацията се осъществява на авариен режим

Новият президент на Българска федерация по вдигане на тежести Асен Златев коментира пред Sportal.bg представянето на родните национали до момента на Европейското първенство в Батуми.

"До момента представянето ни е много добро, дори бих казал отлично. Очакваме и следващите категории, момчетата и момичетата са спокойни, очакваме още добри резултати.

Всичко е нормално и при него (Карлос Насар - б.р.), здрав е и чака да дойде времето за старта.

Новата техника, особено на изхвърлянето, вече дава резултати, но има и още какво да се направи, предполага се, че за Световното вече ще бъде доста по-добре усвоена, включително и в изтласкването", сподели Златев.

Олимпийският шампион от Игрите в Москва през 1980 г. засегна и темата за проблемите, свързани с президентския пост в родната федерация по щанги.

"Засега обстановката е тегава. Работата на федерацията се осъществява на авариен режим и се надяваме следващите 2-3 месеца да се започне работа по същество, тъй като досега времето и усилията се употребяват за туширане на негативните влияния от жалбата и останалите неща, които пречат.

В момента има различни възможности, които се обсъждат и в скоро време ще стане ясно точно какво ще бъде предприето.

Снощи дойдох и още не сме се видели (със Стефан Ботев - б.р.), не знам дали ще има резултат от разговорите, аз съм готов по всяко време да направя каквото е необходимо от моя страна, за да се реши въпросът", каза още Асен Златев.

Денислав Денчев, пратеник на Sportal.bg в Батуми

Цялото интервю с Асен Златев можете да изгледате във видеото по-долу.

