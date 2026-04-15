Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

Карлос Насар ще се бори за четвърта поред европейска титла по вдигане на тежести след малко повече от седмица. Първенството в Батуми стартира в неделя, а олимпийският шампион ще вдига в петък следобед (24 април).

Най-сериозният конкурент на Карлос Насар се отказа да се бори с него

Предварителните заявки и досегашните постижения на конкурентите в категория до 94 килограма показват, че Карлос трудно може да има сериозна съпротива за титлата. Насар е посочил във финалната стартова листа двубой от 390 килограма. Това е с десет повече от заявките на следващите най-високи претенции - на Ара Аганян от Армения и Ромен Имадушен от Франция, които са дали 380 кг.

На последното световно първенство Насар вдигна 395 килограма двубой - 173 изхвърляне и 222 изтласкване. За сравнение двамата му конкуренти имат в кариерата си най-много 375 и 378 в двубоите си и то в категория до 96 кг.

Карлос Насар: На Европейското ще атакувам световния рекорд на иранеца

Със сравнително силна заявка е и синът на полската легенда в щангите Симон Колецки - Даниел. 24-годишният тежкоатлет е дал 376 кг. в предварителните списъци. С лъжливо ниска заявка пък изглежда германецът Рафаел Фридрих, който е дал 371 кг. Представителят на немската школа е европейски шампион от миналата година, но в категория до 89 килограма, където записва двубой от 376, което би трябвало да означава, че има далеч по-големи възможности от предварително дадените. Все пак едва ли би могъл да се доближи до Насар, ако българинът направи сполучливи опити и в двете движения.

Останалите състезатели в категория до 94 килограма изглеждат с доста по-слаби възможности и едва ли ще могат да се доближат до медалите, да не говорим до Насар при поне един успешен опит в изхвърляне и изтласкване за българина.