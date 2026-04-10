  3. Най-сериозният конкурент на Карлос Насар се отказа да се бори с него

Най-сериозният конкурент на Карлос Насар се отказа да се бори с него

  • 10 апр 2026 | 15:05
Най-сериозният конкурент на Карлос Насар се отказа от битка с българския суперталант.

Олимпийският шампион от Рио де Жанейро 2016 г. - Киануш Ростами, промени категорията си, в която ще участва на европейското в Батуми, за да избегне сблъсък с Карлос Насар. Той ще преследва медал в кат. до 88 кг.

Надпреварата за европейското злато в категория до 94 килограма при мъжете с участието на олимпийския ни шампион ще можете да гледате на 24 април от 15:00 ч. пряко по bTV.

Киануш Ростами е роден на 23 юли 1991 г. в Иран. Роден е в Керманшах в кюрдско семейство. В Рио е №1 при 85-килограмовите, поставяйки нов световен рекорд - 396 кг.

Ростами спечели сребърен медал в Лондон 2012. Първоначално той взе бронз, но Апти Аухадов даде положителна проба за допинг и беше дисквалифициран.

