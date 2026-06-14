Четирима български финалисти на Европейското по спортно катерене

Европейско първенство по спортно катерене за юноши и девойки – четирима финалисти и 4-то, 6-то, 7-мо, 8-мо място за българските състезатели, 9-то място в класирането по нации в дисциплината боулдър.

От 11-ти до 14-ти юни в Сукоро (Унгария) се проведе Европейското първенство по спортно катерене за юноши и девойки в дисциплината боулдър. Поредно рекордно участие беше записано в този спорт – 418 състезатели от 37 страни, разделени в три възрастови групи.

Отлично представяне направиха двете представителки в групата U17 Ида Христоскова и Ева Стенкова. Двете нямаха проблеми с квалификацията в най-многобройната група и сред 91 участнички заеха 8-мо и 16-то място. В полуфинала Ида с класиране на 5-то място продължи уверено напред, а Ева Стенкова остана първа под чертата след осемте финалистки и зае 9-то място в крайното класиране. Във финала Ида направи поредно силно представяне, успя да изкатери 2 боулдъра и 2 зони, колкото сребърната и бронзова медалистки в групата, които обаче с по-малък брой опити се наредиха пред Ида. Единствената състезателка с 4 преодолени боулдъра е победителката в групата U17 - швейцарката Амели Кеги (Amélie Kägi)

Още двама финалисти имаше българския отбор в Сукоро – Николай Русев и Боян Киров при юношите U21. Ники започна обещаващо, в квалификацията завърши 2-ри, а Боян Киров беше 12-ти. В полуфинала двамата заеха съответно 7-мо и 8-мо място. В днешния финал успяха да постигнат само зони и с 29.2 точки Ники зае 6-то място, с 19.2 точки Боян е 8-ми.

Класирането на останалите български състезатели на европейското първенство:

U17 – девойки – Никол Петкова - 72-ро място, юноши - Александър Дражев - 43-ти, Борис Шомов - 53-ти, Георги Мерджанов – 59-ти

U19 – юноши - Денис Бечев – 54-то място, Стефан Кирчев – 65-ти.

U21 – девойки – Вероника Игнатова – 30-то място.

Също в този уикенд в Закопане (Полша) се проведе Европейското първенство за юноши и девойки в дисциплината скорост. И тук България имаше финалист - Лъчезар Даскалов при юношите U17, който е за първа година в тази група и за когото това беше първо участие на официално международно състезание. Лъчезар започна квалификацията с fall на първото катерене, но намери сили и нерви, направи 6.58 сек. на второто катерене, и зае 10-то място. В елиминациите в 1/8 финала постигна 7.02сек., с което се наложи над съперника си в серията. Но поради започналия дъжд състезанието беше прекратено, а Лъчо остана на 7-мо място в крайното класиране. Другият наш представител на европейския шампионат в скоростта Борис Бечев при юношите U19 в квалификацията записа 8.17 и fall, като с този резултат далеч под неговите възможности остана на 28-мо място.

Снимка: Hungarian Climbing

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