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Барселона спечели Шампионската лига по хандбал за 13-и път

  • 14 юни 2026 | 23:46
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Барселона спечели Шампионската лига по хандбал за 13-и път

Барселона спечели за рекордния 13-и път Шампионската лига по хандбал за мъже. Във финала на турнира в Кьолн каталунците се наложиха с 37:34 (20:16) над германския Фюхзе (Берлин) и завоюваха отличието за четвърти път през настоящото десетилетие.

Още в средата на първото полувреме Барселона отвори преднина от пет гола при 14:9, като испанският тим поддържаше подобен аванс почти до края на редовното време. Гол на Матиас Гидзел обаче върна Фюхзе само на две попадения от съперника им при 32:30 при оставащи едва седем минути. Германският тим, обаче, така и не успя да направи друга крачка, с която да върне разликата до едно притежание и в крайна сметка загуби финала в Шампионската лига за втора поредна година.

Най-резултатен за Барселона бе Луис Фраде, който показа забележителна ефективност в атака и вкара седем гола със седем изстрела. Блаж Янч и Алеиш Гомес добави по още шест попадения за победителите.

Но за Най-полезен състезател (MVP) беше определен Домен Макуц.

За Фюхзе Матиас Гидзел отбеляза осем гола, а Ласе Андерсон и Тим Фрайхьофер реализираха по седем пъти.

В мача за бронзовите медали германският Магдебург, шампион за 2025 година, победи датския Олборг с 32:26 (17:11).

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