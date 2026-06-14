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Ясни са шампионите на Държавното отборно по бадминтон

  • 14 юни 2026 | 17:28
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Ясни са шампионите на Държавното отборно по бадминтон

Виктори БК София при жените и БК ВИАС София при мъжете станаха шампиони на  Държавно отборно първенство по бадминтон А група за мъже и жени, което се проведе в "Бадминтон зала Европа" в София. При жените Виктори БК постигна три победи във финалната четворка - срещу БСК Пазарджик с 3:2, срещу БК Хасково с 3:2 и срещу БК ВИАС София с 3:2. В тима на шампионките са Калояна Налбантова, Мария Мицова, Лили Радева, Ивон Вуткова и Надя Асенова.

На второ място е БК ВИАС София, следван от БСК Пазарджик и БК Хасково. При мъжете БК ВИАС София записа успехи във финалната четворка срещу БК Ракет Спийд София с 4:1, срещу КФВС Атлет Първомай с 3:2 и срещу БК Анета Янева-НСА София с 5:0.

Отборът включва Илиян Стойнов, Виктор Петрович, Тодор Гръблев, Константин Добрев, Любен Панов, Андрей Георгиев и Никола Борисов.

В класирането следват КФВС Атлет Първомай, БК Ракет Спийд София и БК Анета Янева-НСА София. В първенството взеха участие 12 отбора при мъжете, 10 при жените, в които играха почти всички национални състезатели.

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