Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

Една от големите звезди на българския спорт в последните години Карлос Насар пристигна в залата в Батуми (Грузия), където в момента се провежда Европейското първенство по вдигане на тежести. Утре Насар ще се опита да прибави нова престижна титла към богатата си вече визитка.

Пред репортер на Sportal.bg Насар сподели, че се чувства перфектно в навечерието на състезанието в категория до 94 кг и е готов отново да зарадва България.

"Здрави сме, готови сме да покажем какво можем", сподели Насар.

21-годишният спортист ще атакува в Батуми четвърто поредно олимпийски злато. Насар е олимпийски шампион от Итрите в Париж през 2024 година и трикратен световен първенец.

Денислав Денчев, пратеник на Sportal.bg в Батуми

Снимки: Sportal.bg