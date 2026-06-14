Президентът на България Илияна Йотова откри официално Световното за спортисти със синдром на Даун в София

С мащабен парад на нациите и богата музикална програма в София беше официално открито Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще продължи до 19 юни. БТА е медиен партньор на шампионата.

Патрон на Световното първенство е президентът на Република България Илияна Йотова, която отправи приветствие към участниците и гостите на събитието. Тя официално откри надпреварата.

Столицата ще посрещне над 400 състезатели от 27държави, които ще участват в пет спорта - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. България ще бъде представена от 20 състезатели във всички дисциплини.

Празничната програма започна с парад на нациите, който стартира от площад „Света Неделя“ и премина по бул. „Витоша“ до пространството пред НДК, където беше изградена специална сцена. Шествието беше предвождано от кмета на Столична община Васил Терзиев.

Сред официалните лица бяха още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, кметът на Столична община Васил Терзиев, председателят на ФАФА България Слав Петков, президентът на БФ Бокс Красимир Инински, президентът на БФ Гимнастика Красимир Дунев и други.

В музикалната програма се включиха Криско, Любо Киров и Мария Илиева, които изпълниха химна на първенството „Вие сте част от нас“. Участие взеха още Мистерията на българските гласове, Мария - вокалист на формация „Таласъмче“, мажоретна формация „Wonders“ и детски оркестър „Маршируващи звезди“.

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Снимки: Startphoto