Два златни и един сребърен медал за България на Европейската младежка купа в Русе

От 1 до 6 юни Русе бе домакин на първия кръг от Европейската младежка купа по стрелба с лък за 2026 година. Състезанието събра едни от най-добрите млади стрелци на континента, също така и от една от най-добрите нации в света в стрелбата с лък – Република Южна Корея, а българските представители записаха редица престижни класирания в индивидуалните, отборните и смесените надпревари.

Най-големите успехи за България дойдоха в дисциплината гол лък при състезателите под 21 години. Кристиян Илиев се представи отлично и завоюва златния медал при младежите, побеждавайки Рагнар Йонасон(Исландия) с 6:0(26:20, 26:16, 27:17) на полуфинала и Лудвих Ролин(Швеция) в оспорван двубой за златото с 6:4(26:26, 28:26, 27:28, 24:24, 27:23). При девойките Дара-Мария Вълова достигна до финала и спечели сребърния медал. Двамата продължиха силното си представяне и в смесената отборна надпревара, където донесоха втори златен медал за България след победа и първо място в крайното класиране.

В олимпийския рекърв при младежите до 21 години най-предно класиране за България записа Благой Тодоров, който завърши на 26-о място. Ангел Николов се нареди на 32-ро място, Николай Ангелов на 44-то място, а Ростислав Христов на 50-о място.

При девойките под 21 години Рая Иванова завърши на 16-о място, след като отпадна от първата в класирането Регина Келерер(Германия), Мария Павлова е 29-а, София Стойнова – 30-а, а Яна-Мария Онищенко – 32-а като трите записаха по една победа на индивидуалните елиминации.

При кадетите под 18 години Емил Христов се класира на 27-о място, Давид Иванов е 44-и, Спас Тодоров – 47-и, а Берк Хюксял – 49-и.

При кадетките под 18 години най-добре представилата се българка бе Неда Кендерова с 16-о място, която отпадна след бараж . Славея Сънкова завърши 39-а, Маргарита Камишева – 43-а, а Пламена Тодорова – 51-а.

В дисциплината компаунд при девойките до 21 години Дария Златева зае 20-о място, Цвета Досева – 25-о място, а Славея Санкова завърши на 29-о място.

В отборните надпревари най-доброто класиране за България бе четвъртото място на рекърв девойките до 21 години в състав Рая Иванова, Яна-Мария Онищенко и Мария Павлова. Трите девойки победиха отборът на Полша, за да стигнат до полуфинала, а след това отпаднаха от Германия и срещнаха отборът от неутрални атлети в мача за бронза, който завърши 1:5(49:49, 49:57, 47:54).

Отборът на рекърв младежите до 21 години в състав Благой Тодоров, Ангел Николов и Николай Ангелов завърши на 10-о място.

Рекърв кадетите до 18 години в състав Емил Христов, Берк Хюксял и Спас Тодоров също заеха 10-о място.

При рекърв кадетките до 18 години отборът на България в състав Маргарита Камишева, Неда Кендерова и Славея Сънкова се класира на 12-о място.

Силен резултат постигна и отборът на компаунд девойките до 21 години в състав Цвета Досева, Славея Сънкова и Дария Златева, който завърши на 5-о място.

В смесените отбори Рая Иванова и Благой Тодоров заеха 9-о място от 18 държави при рекърв състезателите до 21 години, а Неда Кендерова и Емил Христов завършиха на 11-о място при рекърв до 18 години.

Със спечелените два златни и един сребърен медал България завърши на 4-то място в крайното класиране по медали сред 31 държави, взели участие в Европейската младежка купа в Русе. Отличното представяне на българските състезатели донесе престижно място сред водещите нации в турнира и затвърди позициите на България като една от силните държави в европейската младежка стрелба с лък.

С домакинството на първия кръг от Европейската младежка купа България за пореден път показа способността си да организира състезания от най-високо международно ниво. Представянето на младите български стрелци донесе два златни и един сребърен медал, както и редица класирания сред най-добрите в Европа, което е отлична основа за останалите международни стартове през сезона и в частност Европейското Младежко Първенство на Открито в Рим, което ще се проведе средата на юли.

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