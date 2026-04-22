Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Q&A с Неманя Видич
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  Приятелката на Насар го надъха за Европейското

Приятелката на Насар го надъха за Европейското

  • 22 апр 2026 | 11:05
  • 1966
  • 0
Голямата звезда на родните щанги Карлос Насар ще се радва на нежната подкрепа на приятелката си Александра Георгиева по време на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми (Грузия). Красавицата е неотлъчно до него в столицата на автономния регион Аджара, откъдето сподели снимки с шампиона.

„Европейското първенство те зове… Бъди силен, остани фокусиран и им покажи кой си. Излез и дай всичко от себе си - аз съм с теб докрай", написа Александра в социалната мрежа “Инстаграм”

На кадрите двамата са с екипи на България, а с тях е и част от щаба на националния отбор.

Карлос Насар ще се бори за златния медал този петък, 24 април. Стартът на битката в неговата категория до 94 кг, която е и олимпийска за Лос Анджелис 2028, е от 14:00 часа наше време.

Най-добрият ни тежкоатлет преследва четвърта европейска титла при мъжете. Насар е шампион на Стария континент от Ереван 2023 и София 2024 при 89-килограмовите и от Кишинев 2025 в категория до 96 кг.

Той ще вдига за втори път на голям форум в новата категория до 94 кг. Насар спечели златото в нея на Мондиал 2025 във Фьорде.

Следвай ни:

Още от Булевард

Гаджето на Никола Цолов пя на наградите за полет в изкуството "Стоян Камбарев"

  • 21 апр 2026 | 16:11
  • 17321
  • 6
  • 21 апр 2026 | 15:45
  • 12421
  • 8
  • 21 апр 2026 | 02:28
  • 5763
  • 12
  • 20 апр 2026 | 17:33
  • 14432
  • 34
  • 19 апр 2026 | 14:51
  • 4469
  • 7
  • 19 апр 2026 | 10:46
  • 7535
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

  • 22 апр 2026 | 08:00
  • 5871
  • 2
  • 22 апр 2026 | 10:46
  • 986
  • 0
  • 22 апр 2026 | 09:47
  • 4019
  • 0
  • 21 апр 2026 | 21:02
  • 194434
  • 925
  • 22 апр 2026 | 00:02
  • 33718
  • 42
  • 22 апр 2026 | 06:40
  • 3744
  • 0