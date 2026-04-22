Приятелката на Насар го надъха за Европейското

Голямата звезда на родните щанги Карлос Насар ще се радва на нежната подкрепа на приятелката си Александра Георгиева по време на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми (Грузия). Красавицата е неотлъчно до него в столицата на автономния регион Аджара, откъдето сподели снимки с шампиона.
„Европейското първенство те зове… Бъди силен, остани фокусиран и им покажи кой си. Излез и дай всичко от себе си - аз съм с теб докрай", написа Александра в социалната мрежа “Инстаграм”
На кадрите двамата са с екипи на България, а с тях е и част от щаба на националния отбор.
Карлос Насар ще се бори за златния медал този петък, 24 април. Стартът на битката в неговата категория до 94 кг, която е и олимпийска за Лос Анджелис 2028, е от 14:00 часа наше време.
Най-добрият ни тежкоатлет преследва четвърта европейска титла при мъжете. Насар е шампион на Стария континент от Ереван 2023 и София 2024 при 89-килограмовите и от Кишинев 2025 в категория до 96 кг.
Той ще вдига за втори път на голям форум в новата категория до 94 кг. Насар спечели златото в нея на Мондиал 2025 във Фьорде.