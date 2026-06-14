Илияна Йотова ще открие Световното първенство за атлети със синдром на Даун

Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на Световното първенство за атлети със синдром на Даун, което ще се проведе пред Националния дворец на културата в София, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Първенството се провежда под патронажа на държавния глава.

Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която ще продължи до 19 юни. България ще бъде представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис, тенис на маса.

БТА е медиен партньор на шампионата.

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