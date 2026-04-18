Спортист номер 1 на България за 2024 и 2025 година Карлос Насар замина за Европейското първенство по вдигане на тежести в грузинския град Батуми.
Мениджърът на голямата ни спортна звезда Николай Жейнов публикува снимки от летището в Истанбул.
Карлос ще вдига за европейско злато в петък от 15 часа българско време. Естествено, очакванията са да разгроми конкуренцията, а предварителните му заявки са за двубой от 390 кг.