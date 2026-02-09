Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Националът Янис Карабельов ще продължи кариерата си в Малмьо ФФ, научи Sportal.bg. Преговорите между Партизан и шведския гранд са на финалната права, като се очаква сделката да бъде финализирана в следващите дни. За привличането на Карабельов е настоял наставникът на Малмьо Мигел Рамирес.

Новината не бе приета добре от привържениците на Партизан, които критикуват ръководството на клуба за решението да се раздели с дефанзивния полузащитник. В социалните мрежи се сипят коментари в подкрепа на Карабельов, който бързо се превърна в любимец на "гробарите".

Юношата на Славия записа 27 мача за Партизан, в които вкара 2 гола и направи 4 асистенции. Карабельов има договор с “черно-белите” до 2027 година.

Малмьо ФФ е рекордьор по титли в Швеция - 24. “Сините” имат в историята си финал в КЕШ през 1979 година и са родният клуб на легендата Златан Ибрахимович.