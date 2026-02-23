Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Малмьо ФФ
  3. Карабельов с дебют като титуляр при победа на Малмьо

Карабельов с дебют като титуляр при победа на Малмьо

  • 23 фев 2026 | 18:02
  • 467
  • 0
Карабельов с дебют като титуляр при победа на Малмьо

Янис Карабельов дебютира за Малмьо с победа 1:0 срещу Варберг в среща от първия кръг в група 6 на турнира за Купата на Швеция. Българинът излезе като титуляр и остана на терена до 85-тата минута, когато беше заменен от единия от синовете на исландската легенда Ейдур Гудьонсен - Даниел Гудьонсен.

Отзивите в скандинавската страна са много позитивни при оценката на представянето на Карабельов. Халфът премина в най-титулувания шведски клуб след трансфер от Партизан през зимния трансферен прозорец.

Сезонът в шведското първенство започва чак на 5 април, а дотогава Малмьо го очакват само двубои за купата.

