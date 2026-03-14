Тежко поражение за Малмьо и Карабельов за Купата на Швеция

Отборът на Малмьо претърпя тежко поражение в срещата с Мялби от 1/4-финалите за Купата на Швеция. Тимът на Янис Карабельов загуби с 0:4 като гост и приключи участието си в турнира. Българският халф бе титуляр за гостите и остана на терена пълни 90 минути.

Домакините отбелязаха два гола още в началото на мача, дело на Елиот Строуд л 17-ата и Якоб Бергстрьом в 27-ата минута. Интригата окончателно приключи в средата на втората част, когато първо Теодор Лундберг си отбеляза автогол, а след това Вилиам Гранат оформи крайното 4:0.

Гостите пък завършиха мача с човек по-малко, след като Теодор Лундберг получи втори жълт и червен картон в добавеното време.

С тази победа Мялби отива на 1/2-финалите, където ще играе срещу състава на ГАИС. Другите два полуфиналиста тепърва ще бъдат определени от двойките Хамарби - Юргорден и Сириус - Гьотеборг.