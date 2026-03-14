Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мялби
  3. Тежко поражение за Малмьо и Карабельов за Купата на Швеция

Тежко поражение за Малмьо и Карабельов за Купата на Швеция

  • 14 март 2026 | 21:36
  • 171
  • 0
Тежко поражение за Малмьо и Карабельов за Купата на Швеция

Отборът на Малмьо претърпя тежко поражение в срещата с Мялби от 1/4-финалите за Купата на Швеция. Тимът на Янис Карабельов загуби с 0:4 като гост и приключи участието си в турнира. Българският халф бе титуляр за гостите и остана на терена пълни 90 минути.

Домакините отбелязаха два гола още в началото на мача, дело на Елиот Строуд л 17-ата и Якоб Бергстрьом в 27-ата минута. Интригата окончателно приключи в средата на втората част, когато първо Теодор Лундберг си отбеляза автогол, а след това Вилиам Гранат оформи крайното 4:0.

Гостите пък завършиха мача с човек по-малко, след като Теодор Лундберг получи втори жълт и червен картон в добавеното време.

С тази победа Мялби отива на 1/2-финалите, където ще играе срещу състава на ГАИС. Другите два полуфиналиста тепърва ще бъдат определени от двойките Хамарби - Юргорден и Сириус - Гьотеборг.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Байерн оцеля и с намален състав в люто дерби с Леверкузен, белязано от съдийските решения

Агентът на Чаби Алонсо отрече за споразумение с Ливърпул

Нова грешка на Интер дава шанс на Милан да върне интригата в Серия “А”

Иран поиска да играе мачовете си от Световното само на територията на Мексико

Ханзи Флик: Научихме си урока от загубата от Атлетико Мадрид

Гави най-сетне получи зелена светлина за завръщането си

Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Съставът на Реал Мадрид срещу Елче, Арбелоа прави три промени и отново залага на младок

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

Съставите на Уест Хам и Манчестър Сити, Гуардиола е направил три промени

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

