Рома остана без един от лидерите си за около месец

Вторият капитан на Рома Лоренцо Пелегрини е с мускулно разкъсване в дясното си бедро след победата с 3:0 над Пиза, съобщава „Скай Спорт“. Заради травмата си атакуващият халф беше заменен на почивката на снощния двубой.

Очакванията са Пелегрини да отсъства от игра около един месец. Така той ще пропусне три или четири мача на „вълците“, а именно тези с Аталанта, Болоня, Фиорентина и вероятно с Парма, като целта е да е готов за римското дерби с Лацио в предпоследния кръг от сезона на 16-17 май. През този сезон 29-годишният италианец има 33 мача със 7 гола и 4 асистенции във всички турнири.

Lorenzo Pellegrini to miss 4 weeks of action https://t.co/bQgkvUr1xv — RomaPress (@ASRomaPress) April 11, 2026

Пелегрини е поредният контузен играч в състава на Джан Пиеро Гасперини след Джанлука Манчини, Уесли, Ману Коне, Пауло Дибала, Евън Фъргюсън и Пауло Дибала.

