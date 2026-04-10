  Sportal.bg
Донийл Мален разпердушини отбора на Божинов, българинът не игра

Рома постигна убедителна победа с 3:0 в домакинството си на Пиза от 32-рия кръг на Серия "А". "Вълците" не оставиха никакво съмнение в превъзходството си, а героят на вечерта бе Донийл Мален, който заби хеттрик във вратата на гостите в 3-тата, 43-тата и 52-рата минута. Българският национал Росен Божинов изгледа мача от пейката и не влезе в игра.

Рома взе контрола над мача още в самото начало. В 3-тата минута Мален се отскубна, финтира защитник и отбеляза за 1:0.

Вторият гол се размина на косъм в 42-рата минута, когато Лоренцо Пелегрини разтресе напречната греда с удар от фаул.

Само минута по-късно обаче резултатът бе удвоен. Домакините се възползваха от неразбирателство в отбраната на съперника, Зеки Челик отне в близост до вратата, комбинира с Лоренцо Пелегрини, след което продължи към Мален, който отблизо вкара втория си гол в мача.

Нидерландецът оформи своя хеттрик в 52-рата минута. Той бе намерен в наказателното поле с пас в коридор от Матиас Соуле, след което без забавяне насочи топката във вратата за 3:0.

Снимки: Gettyimages

