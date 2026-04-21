Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

  • 21 апр 2026 | 13:49
  • 178
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

След непредвидената едномесечна пауза MotoGP се завръща този уикенд с първата си европейска надпревара за сезона – Гран При на Испания на „Херес“. Тук може да намерите програмата на предстоящите събития в Андалусия, а всички часове са в българско време.

Петък (24 април):
10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
10:45 часа – Moto2 първа свободна тренировка
11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
14:15 часа – Moto3 официална тренировка
15:05 часа – Moto2 официална тренировка
16:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (25 април):
9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
11:50 часа – MotoGP квалификация
13:45 часа – Moto3 квалификация
14:40 часа – Moto2 квалификация
16:00 часа – MotoGP спринт (12 обиколки)

Неделя (26 април):
10:40 часа – MotoGP загрявка
12:00 часа – Moto3 състезание (19 обиколки)
13:15 часа – Moto2 състезание (21 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (25 обиколки)

