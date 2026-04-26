Максимо Килес изчака своя момент, за да триумфира в Гран При на Испания в Moto3

Максимо Килес спечели своята втора победа от началото на сезона в Moto3, след като триумфира в домашната си Гран При на Испания, в която той демонстрира търпение преди да атакува в решаващата фаза.

MAXIMO QUILES WINS IN #Moto3 🥇



Пилотът на Аспар стартира от полпозишъна, но не направи най-доброто потегляне и загуби първата позиция в самото начало, когато беше задмината от тръгналия втори Давид Муньос. В петия завой Килес беше изпреварен и от Джоел Естебан, а в края на обратната права и двамата задминаха лидера Муньос. Впоследствие Естебан допусна лека неточност в осмата крива, която позволи на Килес да си върне първата позиция, която загуби още на старта.

След това испанецът започна да се откъсва, но няколко дребни неточности от неговата страна позволиха на Муньос и Адриан Фернандес да го застигнат в края на шестата от общо 19 обиколки. В последния завой на седмия тур стартиралият шести Фернандес атакува и изпревари Килес, за да поведе, а Килес отказа да контрира веднага.

Вместо това пилотът на Аспар задържа втората си позиция до началото на 15-та обиколка, когато направи решителната си атака в първия завой. След като отново излезе начело испанецът повече не погледна назад и спечели с аванс от близо две секунди пред Фернандес, който се пребори за второто място след троен фотофиниш с Муньос и Марко Морели.

При пресичането на финалната линия Фернандес завърши на 0.018 пред Муньос, който на свой ред имаше преднина от 0.040 пред втория пилот на Аспар – Морели. Зад тях петицата допълни Алваро Карпе, който обаче завърши на близо десет секунди зад победителя Килес.

Индонезиецът Веда Пратама прогресира с общо 11 позиции в хода на днешното състезание, за да завърши шести пред Валентин Пероне, Давид Алманса, Хесус Риос и Естебан, които оформиха челната десетка. В зоната на точките влязоха още Брайън Уриарте, Кейси О'Горман, Хаким Даниш, Джоел Келсо и Рико Салмела.

В генералното класиране с две победи и две втори места от началото на сезона лидер с общо 90 точки е Килес, който води с цели 37 пред Карпе. Тройката с актив от 49 пункта оформя вторият от днес Фернандес.

P1 in all sessions ✅

P1 in qualifying ✅

P1 in the race ✅



PERFECT weekend for Maximo Quiles 💯#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/cN40y9jpGA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 26, 2026

Сезонът в Moto3 ще продължи след две седмици с надпреварата за Гран При на Франция от пистата „Бугати“ в Льо Ман.

