Марк Маркес падна, но все пак се пребори за победата в хаотичния спринт на "Херес"

Световният шампион Марк Маркес спечели своята втора спринтова победа за сезона в MotoGP, след като триумфира в хаотичния спринт на пистата „Херес“, въпреки че направи едно падане в хода на дистанцията от 12 обиколки.

Заводският пилот на Дукати стартира от полпозишъна и запази лидерството си в началото, когато пистата беше все още суха. Още в началото на третия тур обаче маршалите извадиха флаговете за дъжд, който постепенно започна да се засилва.

В тези условия Маркес беше в най-неблагоприятната позиция, тъй като в ролята си на лидер той минаваше първи върху все по-влажната писта. Това позволяваше на пилотите зад него да атакуват по-агресивно и съответно световният шампион беше настигнат от брат си Алекс и Фабио Ди Джанантонио.

Така се стигна до седмата обиколка, когато дъждът във втората половина на обиколка наистина се засили и Алекс Маркес успя да поведе с маневра в деветия завой. В края на следващата обиколка неговият брат загуби сцепление върху водата в последния завой и падна, след което се изправи и се насочи директно към бокса, за да смени своя мотор с този с гумите за мокра настилка.

🤯 @marcmarquez93 HAS CRASHED BUT HAS MADE IT TO THE BOX TO CHANGE BIKES#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/K41IPHPxTC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2026

В същото време това сториха още Брад Биндър, Франческо Баная, Франко Морбидели, Алекс Ринс и Аугусти Фернандес, докато всички останали останаха на пистата за още поне една обиколка със сликовете. Пистата обаче стана още по-мокра и за всички беше ясно, че мокрите гуми са правилният избор, което доведе до нови масови спирания в бокса в края на деветия тур, в които всички освен Фермин Алдегер смениха моторите си.

На хартия това постави Биндър в най-добрата позиция да поведе, но пилотът на КТМ падна във втория завой в десетата обиколка, което позволи на Баная и Марк Маркес да го изпреварят. Двамата съотборници в Дукати бързо застигнаха и изпревариха Алдегер, а малко след това Маркес изпревари и Баная, за да поведе и повече да не погледне назад.

При пресичането на финалната линия испанецът завърши на 3.050 секунди пред Баная, който се класира втори, а тройката на 7.493 зад победителят допълни Морбидели. След падането си Биндър все пак се пребори за четвъртата позиция пред Ди Джанантонио, Раул Фернандес, Фабио Куартараро, Йоан Зарко и Лука Марини.

Лидерът в генералното класиране Марко Бедзеки не завърши, след като направи кошмарен старт, а по-късно и падна след спирането си в бокса. Неговият съотборник Хорхе Мартин пък беше сполетян от повреда в спирачките още в началото на втората обиколка и също отпадна.

Въпреки нулата си днес Бедзеки остава начело на генералното класиране с актив от 81 точки и аванс от 4 пред Мартин. Трети в подреждането с пасив от 21 пункта се движи Акоста, а след победата си днес Марк Маркес е четвърти с актив от 57 точки.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Херес"

Състезанието за Гран При на Испания, четвърти кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за 15:00 часа българско време утре и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages