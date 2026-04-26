Сена Аджиъс ликува с втората си поредна победа в Moto2 след успех на "Херес"

Австралиецът Сена Аджиъс спечели своята втора поредна победа за сезона в Moto2, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Испания на „Херес“.
Още в началото на дистанцията от 21 обиколки Аджиъс, неговият съотборник Мануел Гонсалес и стартиралият от полпозишъна Колин Вейер се откъснаха в челото на колоната. В голяма част от битката предимството беше на страната на Вейер, който водеше, докато зад него Аджиъс и Гонсалес разменяха своите позиции.
Малко след средата на надпреварата обаче Аджиъс започна своята атака към победата, повеждайки с атака в осмия завой в 14-ия тур. Тази негова маневра отвори вратата и пред съотборника му Гонсалес, който се възползва и също изпревари Вейер, за да се изкачи на второто място.
До финала обаче испанецът така и не успя да изгради атака срещу своя колега в екипа на ИнтактГП, финиширайки на 0.8 секунди зад него. За Вейер остана третата позиция на подиума, а в подножието на почетната стълбичка финишира Давид Алонсо, който имаше повече от интересно състезание.
Колумбиецът стартира от шестото място, но направи много слабо потегляне и изпадна извън топ 10 в самото начало. По-късно той беше и избутан от Алекс Ескриг в първия завой, което отново го дръпна назад, но в крайна сметка пилотът на Аспар не се предаде и с типичната си силна втора половина на състезанието стигна до четвъртото място.
Челестино Виети завърши пети пред Даниел Муньос, Изан Гевара, Тони Арболино, Ескриг и Иван Ортола, които оформиха челната десетка. Точки от Гран При на Испания в Moto2 взеха още Дани Олгадо, Аюму Сасаки, Дениз Ончу, Филип Салач и Джо Робъртс.
В генералното класиране лидер след първите четири кръга за сезона с 59.5 точки е Гонсалес, който води с 9.5 пункта пред съотборника си Аджиъс. Тройката с изоставането от 14.5 точки оформя световният шампион в Moto3 за 2022 година Гевара.
Сезон 2026 в Moto2 ще продължи след две седмици с още една класическа надпревара – Гран При на Франция от пистата „Бугати“ в Льо Ман.
