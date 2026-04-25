  Марк Маркес триумфира в мократа квалификация на "Херес" за първи пол за сезона

Марк Маркес триумфира в мократа квалификация на "Херес" за първи пол за сезона

  • 25 апр 2026 | 12:45
Световният шампион Марк Маркес спечели своя първи полпозишъна за сезона в MotoGP, след като триумфира в мократа квалификация на „Херес“ преди Гран При на Испания. За пилота на Дукати това е първи пол от края на август насам, когато той стартира от първото място в Гран При на Унгария на „Балатон Парк“.

Маркес стигна до полпозишъна с обиколка за 1:48.087, с която той изпревари с 0.140 секунди Йоан Зарко, който отново блесна на мокра писта. Френският пилот на LCR Хонда имаше шанс да се пребори за първото място, но прекали с агресията в последния завой във финалния си летящ тур, което го лиши от шанса да атакува Маркес и го остави втори.

От третата позиция на стартовата решетка ще потегли Фабио Ди Джанантонио с VR46 Дукати, който не успя да се пребори за третия си пореден полпозишън, след като той спечели последните две квалификации в Бразилия и Съединените щати. Италианецът изостана с повече от секунда от Маркес и изпревари с 0.018 лидера в световния шампионат Марко Бедзеки с битката за последното място на първата редица на старта.

Така Бедзеки остана четвърти и ще раздели втория ред с миналогодишния победител в Гран При на Испания Алекс Маркес и Педро Акоста. Хорхе Мартин, който ще бъде преместен с три места назад на старта утре, се класира седми в квалификацията пред Енеа Бастианини и Раул Фернандес, които заеха осмото и деветото място. Франческо Баная, Ай Огура и Фермин Алдегер бяха най-бавни в решителните 15 минути на битката за полпозишъна, в които Алдегер, Алекс Маркес, Мартин и Бастианини направиха по едно падане.

В края на първата фаза на квалификацията най-бърз с време от 1:48.267 беше Зарко, който изпревари с 0.086 Акоста и двамата продължиха към решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана съотборникът на Акоста в КТМ Брад Биндър, който изостана с цели 0.925 от своя съекипник и ще трябва да стартира 13-ти.

Южноафриканецът ще раздели петата редица с двамата заводски пилоти на Хонда Жоан Мир и Лука Марини, който беше един от четиримата пилоти, които паднаха в хода на първата фаза на квалификацията. Освен него катастрофи имаше още за Франко Морбидели, Джак Милър и Диого Морейра, а от тях единствен Морейра остана без време и ще трябва да стартира последен.

Пред него на шестия ред ще бъдат тестовият пилот на Ямаха Аугусто Фернандес, Фабио Куартараро и Морбидели, а на седмата редица ще се наредят Топрак Разгатлиоглу, Лоренцо Савадори и Алекс Ринс. Милър ще прави компания на Морейра на последния ред, след като австралиецът беше изключително бавен с втория си мотор, който изглежда, че беше настроен за сухо и съответно пилотът на Прамак Ямаха нямаше как да рискува с него, след като падна с първата си машина.

Уикендът за Гран При на Испания, четвърти кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава днес в 16:00 часа със спринтовата надпревара на „Херес“, която ще бъде с продължителност от 12 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP
Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

  • 25 апр 2026 | 07:30
  • 3503
  • 0
Повреда дръпна Николай Грязин назад на Канарските острови

  • 24 апр 2026 | 21:04
  • 1386
  • 0
Себастиен Ожие се откъсна в челото на рали "Канарски острови"

  • 24 апр 2026 | 20:40
  • 3972
  • 1
От Тракхаус Априлия потвърдиха раздялата с Ай Огура

  • 24 апр 2026 | 19:09
  • 1200
  • 0
Наказаха Хорхе Мартин след петъчните тренировки преди Гран При на Испания

  • 24 апр 2026 | 19:00
  • 1299
  • 0
Какво знаем за фаталната катастрофа на "Нюрбургринг" миналата събота

  • 24 апр 2026 | 17:58
  • 1302
  • 0
Лудогорец 0:1 ЦСКА 1948, Собреро откри резултата

  • 25 апр 2026 | 13:15
  • 3913
  • 12
Стилиян Петров: Беше ни поставено, че аз имам по-голям шанс от Бербатов

  • 25 апр 2026 | 11:07
  • 9458
  • 14
Левски вече докосва титлата, но ЦСКА се готви отново да обърка сметките на "сините"

  • 25 апр 2026 | 07:40
  • 20964
  • 105
Петров: Трябва да бъдем пример за младото поколение

  • 25 апр 2026 | 10:48
  • 3751
  • 1
Кошмарът на Реал Мадрид: шпалир или празненство в "Ел Класико"

  • 25 апр 2026 | 08:50
  • 10594
  • 5
Време е за последните битки от редовния сезон на Sesame НБЛ

  • 25 апр 2026 | 07:20
  • 6066
  • 0