Гран При на Испания: Алекс Маркес начело, Марк Маркес отпадна (следете на живо)

След непредвидената едномесечна пауза сезонът в MotoGP се подновява с една от най-класическите надпревари в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта – Гран При на Испания. От полпозишъна на "Херес" потегли световният шампион Марк Маркес, който раздели първата редица с Йоан Зарко и Фабио Ди Джанантонио.

Старт - Отлично потегляне за Марк Маркес от първата позиция, а зад него Бедзеки моментално прескочи Ди Джанантонио и Зарко, за да се изкачи на второто място зад световния шампион. Отличен старт направи и Мартин, който спечели цели шест позиции от десетото място на старта.

1/25 - Алекс Маркес с успешна атака срещу Бедзеки в спирането за деветия завой, с което миналогодишният победител се изкачи на втората позиция зад брат си.

2/25 - Алекс Маркес атакува и изпревари брат си Марк в спирането за почти обратния завой №6, за да излезе начело още в средата на втората обиколка.

April 26, 2026

Само няколко завоя по-късно, в 11-та крива, Марк Маркес загуби сцепление в предната си гума и падна, напускайки състезанието, тъй като моторът му се превъртя няколко пъти в зоната за сигурност и беше унищожен.

4/25 - Ди Джанантонио, който изостана в първата обиколка, се върна в тройката, изпреварвайки Мартин в спирането за шестия завой в края на обратната права.