Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Алекс Маркес наложи унищожително темпо в официалната тренировка на "Херес"

  24 апр 2026 | 17:17
Миналогодишният победител в надпреварата за Гран При на Испания Алекс Маркес наложи унищожително темпо в официалната тренировка от тазгодишния състезателен уикенд на „Херес“.

Пилотът на Грезини Дукати единствен слезе под 1:36 за обиколка днес, постигайки 1:35.704 по време на квалификационните симулации в края на 60-минутната сесия. Така той остана на по-малко от десета от абсолютния рекорд на испанското трасе, който беше постигнат от Фабио Куартараро в квалификацията преди година, когато французинът спечели полпозишъна с 1:35.610.

Втори с пасив от 0.333 спрямо Маркес днес се класира Фабио Ди Джанантонио, а тройката с изоставане от 0.506 допълни лидерът в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки. Световният шампион Марк Маркес и Ай Огура се наредиха четвърти и пети пред Франческо Баная, Раул Фернандес, Фермин Алдегер, Хорхе Мартин и Енеа Бастианини, които оформиха челната десетка и се класират директно за втората фаза на квалификацията утре.

Първи извън тази група остана Жоан Мир, който завърши на само 0.027 зад Бастианини и ще трябва да участва в първите 15 минути на квалификационната сесия. В тях освен световния шампион за 2020 на пистата ще бъдат още Йоан Зарко, Лука Марини, Франко Морбидели, Педро Акоста, Брад Биндър, Фабио Куартараро, Топрак Разгатлиоглу, Диого Морейра, Джак Милър, Алекс Ринс и участващите с „уайлд кард“ Лоренцо Савадори и Аугусто Фернандес.

В рамките на официалната тренировка на „Херес“ имаше две падания, които бяха дело на Баная и Мартин. Двукратният шампион Баная се сгромоляса в първия завой още в началото на първата му летяща обиколка, а падането на Мартин дойде в последния завой в средата на сесията.

И двамата обаче се отърваха без наранявания и успяха да се върнат на пистата с вторите си машини в по-късен етап от сесията. За Мартин това беше второ падане за деня, след като той се озова на земята и в сесията за тренировъчни стартове, която се проведе веднага след края на първата свободна тренировка по-рано през деня.

Уикендът за Гран При на Испания, четвърти кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава утре в 11:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 11:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Херес“.

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

