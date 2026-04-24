Ударна начало на уикенда в Испания за Фабио Ди Джанантонио

Победителят от последните две квалификации в MotoGP Фабио Ди Джанантонио започна ударно уикенда за Гран При на Испания, с който се подновява сезон 2026 в кралския клас след извънредната едномесечна пауза.

В заключителните минути на първата свободна тренировка на „Херес“ пилотът на VR46 Дукати излезе на пистата с нови гуми и завъртя обиколка за 1:36.954, с която изпревари с цели 0.288 секунди своя съотборник Франко Морбидели, който също сложи нови гуми в края на сесията. Трети на 0.378 зад лидера се класира миналогодишният победител в Гран При на Испания Алекс Маркес, който обаче записа своя най-добър резултат още в петата си обиколка в началото на 45-минутната тренировка.

Лидерът в генералното класиране след първите три кръга за сезона Марко Бедзеки остана четвърти, изоставайки с 0.393 от Ди Джанантонио. На петото място с изоставане от 0.542 се нареди световният шампион Марк Маркес.

Първата тренировка на „Херес“ мина без нито едно падане, но такова имаше след нейния финал, когато Хорхе Мартин се озова на земята в хода на сесията за тренировъчни стартове. Световният шампион за 2024 година, който се класира 10-ти в самата сесия, се озова на земята в третия завой още в първата си обиколка след излизането на бокса и съответно не успя да направи нито едно тренировъчно потегляне от стартовата решетка.

Уикендът за Гран При на Испания, четвърти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 16:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка. Резултатът от нея ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класиране директно за втората фаза на утрешната квалификация на „Херес“.

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

