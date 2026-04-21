Барселона постави условията си, за да преподпише с Левандовски

Ръководството на Барселона вече е определило позицията си относно бъдещето на Роберт Левандовски. Клубът е поставил на полския нападател и неговото обкръжение много ясни условия, за да продължи кариерата си на „Камп Ноу“.

Ситуацията отразява важна промяна в спортното планиране на каталунците. Барселона иска да постави началото на нов етап, а това включва и предефиниране на ролята на Роберт Левандовски в отбора. Според информация на "MARCA", клубът е отправил категорично предложение: полякът ще трябва да приеме намаление на заплатата си с 50%, ако иска да остане в клуба и през следващия сезон.

Това решение е продиктувано от деликатното икономическо положение на Барселона. Клубът се стреми да балансира бюджета си за заплати и да приоритизира инвестиции на други ключови позиции. Освен финансовата корекция, клубът планира и значителна спортно-техническа промяна. Роберт Левандовски вече няма да бъде безспорният титулярен нападател, а ще трябва да приеме второстепенна роля. От Барса вече работят по привличането на нов централен нападател. Именно той ще има за задача да води атаката, което ще остави Лева на резервната скамейка.

За играч с неговата кариера тази промяна представлява сериозно предизвикателство. Години наред Левандовски бе основна фигура в нападение, както в Барселона, така и в предишните си отбори. Клубът смята, че опитът му все още е ценен. Въпреки това, Барса се стреми да обнови атаката си с по-динамични профили, адаптирани към съвременните изисквания на играта. От клуба ясно заявиха, че крайното решение е в ръцете на играча – да приеме новите условия или да проучи други възможности на пазара.

Обкръжението на ветерана анализира ситуацията спокойно. Роберт Левандовски все още е търсен на пазара и би могъл да получи интересни оферти, ако реши да не продължи с Барселона.

