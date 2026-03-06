Левандовки: Ще си дам около три месеца, за да реша какво ще правя

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски заяви, че ще вземе окончателно решение за бъдещето си след три месеца. Полякът не се чувства напрегнат от неяснотата и е категоричен, че решението ще вземе само той. Каталунците все още не са му предложили нов договор, а според някои източници не е изключено 37-годишният поляк дори да реши да сложи край на кариерата си след настоящия сезон. Той обаче не говори за подобна възможност, а само за това къде ще продължи да играе.

“Хубавото е, че не съм под напрежение. Когато си на 30 или с още няколко години по-млад, чувството е различно. Искам да видя къде ще играя, но в този момент не е нужно да го знам. Имам търпение. Ще си дам около три месеца, за да реша какво искам да правя. Аз, само аз. В Барселона има всичко, от което аз и семейството ми се нуждаем”, заяви Лева в интервю за “Скай спортс”.

От началото на този сезон опитният нападател има 14 гола и три асистенции в 32 мача за Барселона във всички турнири.

