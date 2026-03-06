Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Левандовки: Ще си дам около три месеца, за да реша какво ще правя

Левандовки: Ще си дам около три месеца, за да реша какво ще правя

  • 6 март 2026 | 11:32
  • 671
  • 1
Левандовки: Ще си дам около три месеца, за да реша какво ще правя

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски заяви, че ще вземе окончателно решение за бъдещето си след три месеца. Полякът не се чувства напрегнат от неяснотата и е категоричен, че решението ще вземе само той. Каталунците все още не са му предложили нов договор, а според някои източници не е изключено 37-годишният поляк дори да реши да сложи край на кариерата си след настоящия сезон. Той обаче не говори за подобна възможност, а само за това къде ще продължи да играе.

“Хубавото е, че не съм под напрежение. Когато си на 30 или с още няколко години по-млад, чувството е различно. Искам да видя къде ще играя, но в този момент не е нужно да го знам. Имам търпение. Ще си дам около три месеца, за да реша какво искам да правя. Аз, само аз. В Барселона има всичко, от което аз и семейството ми се нуждаем”, заяви Лева в интервю за “Скай спортс”.

От началото на този сезон опитният нападател има 14 гола и три асистенции в 32 мача за Барселона във всички турнири.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Фонт за битката с Лапорта: Това не е сблъсък между двама човека, а между Барса на миналото и Барса на бъдещето

Фонт за битката с Лапорта: Това не е сблъсък между двама човека, а между Барса на миналото и Барса на бъдещето

  • 6 март 2026 | 10:19
  • 1081
  • 1
Легенда на Тотнъм предложи бивш съотборник на Бербатов и себе си като спасителен пояс за закъсалите "шпори"

Легенда на Тотнъм предложи бивш съотборник на Бербатов и себе си като спасителен пояс за закъсалите "шпори"

  • 6 март 2026 | 09:51
  • 2892
  • 0
ПСЖ и Монако ще разчистват стари сметки

ПСЖ и Монако ще разчистват стари сметки

  • 6 март 2026 | 07:56
  • 1681
  • 0
Байерн ще прави нова крачка към титлата

Байерн ще прави нова крачка към титлата

  • 6 март 2026 | 07:24
  • 2167
  • 3
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 5591
  • 2
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 5544
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 1460
  • 4
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 2980
  • 7
Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 2101
  • 0
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 3319
  • 4
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 5544
  • 5
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 5591
  • 2