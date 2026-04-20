Пирин (Благоевград) обяви новия си треньор

  • 20 апр 2026 | 23:25
Пирин (Благоевград) избра новия си треньор. Това е младият специалист Иван Василев. Назначението му бе обявено с официално съобщение от клуба.

"ПФК Пирин Благоевград обявява Ивайло Василев за нов старши треньор на представителния отбор.

В лицето на Ивайло Василев клубът вижда млад и амбициозен специалист, който притежава необходимите качества да води отбора с дисциплина, характер и пълна отдаденост към зелената фланелка.

Назначаването му е част от желанието на Пирин да върви напред с ясна посока, високи стандарти и увереност в бъдещето.

Пожелаваме на Ивайло Василев успех в тази отговорна мисия.

Добре дошъл в Пирин.

Пирин е повече от клуб. Пирин е кауза. Пирин е семейство", написаха от клуба.

