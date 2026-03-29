Пирин засили Беласица към аматьорите

Пирин спечели с 1:0 югозападното дерби срещу Беласица от 26-ия кръг на Втора лига. Александър Близнаков отбеляза единственото попадение на стадион "Христо Ботев" в 22-рата минута.

Гостите играха почти цяло второ полувреме с човек по-малко, след като вратарят Костадин Котев си изкара глупав червен картон. Той хвана топката на метри пред наказателното поле и логично беше изгонен от главния съдия.

По този начин "орлетата" прекъснаха серията си от четири поредни срещи без победа и се върнаха на осмата позиция в класирането. "Комитите" остават на дъното в подреждането и черните облаци над тях започват сериозно да се сгъстяват.

Бела е на 11 точки от спасителното 14-о място при оставащи 8 мача до края на първенството. В следващия кръг тимът на Николай Димитров - Джаич е домакин на Черноморец (Бургас), а за Пирин предстои още един сблъсък в Благоевград - този път срещу дубъла на Лудогорец.