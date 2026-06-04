Официално: Левски с първи летен трансфер

Ръководството на Левски обяви трансфера на бразилския атакуващ футболист Рейналдо. Контрактът с играча е до лятото на 2029 година.

"ПФК "Левски" подписа договор с нападателя Рейналдо Насименто Саторно. Контрактът с бразилския футболист е до лятото на 2029 година.



Рейналдо Насименто Саторно е роден на 6 юни 2001 година в Крисиума (Бразилия). Той е юноша на местния "Крисиума", с който подписва и първия си професионален договор в началото на 2019 година. В началото на 2020 година преминава в друг бразилски клуб – "Атлетико" (Паранензе), записвайки 40 мача с 2 гола. През лятото на 2021 година е преотстъпен на друг отбор от страната – "Сентро Спортиво Алгояно", с чийто екип изиграва 24 мача и вкарва 1 гол. През лятото на 2023 година е трансфериран в португалския „Санта Клара“. В началото на 2024 година е преотстъпен на бразилския клуб "Гуарани", където остава до края на годината записвайки 35 мача и 2 гола. В началото на 2025 година преминаа под наем в португалския "Алверка", с чийто екип изиграва 13 мача и вкарва 2 гола. През лятото на 2025 година е преотстъпен в друг клуб от Португалия – "Шавеш", където изиграва 31 мача и вкарва 6 гола.



ПФК "Левски" приветства с добре дошъл на "Герена" Рейналдо и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка", написаха от клуба.



Снимка: levski.bg

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