Хебър се добра до точката срещу Пирин в Благоевград

Пирин (Благоевград) и Хебър (Пазарджик) завършиха 2:2 в двубой 29-ия кръг на Втора лига. Домакините поведоха в средата на първото полувреме, когато Иво Казаков беше точен в 30-ата минута. През втората част “орлетата” направиха 2:0 чрез Мартин Милушев, но гостите показаха характер и успяха да изравнят. В герой за пазарджиклии се превърна Руслан Непейпиев, който реализира двата гола в 57-ата и 88-ата минута.

С тази точка Пирин събира в актива си 34 точки и остава на 9-ата позиция. Хебър от своя страна е седми с 36 пункта.