Пирин се оттегли от детски турнир след посегателство над дете

Пирин (Благоевград) взе решение да преустанови участието си в международния детски турнир „Perelik Cup“ в Смолян заради инцидент с едно от децата от състава на “орлетата”. От клуба съобщават, че на малчугана е било посегнато.

Ето какво пишат от Пирин:

ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПФК ПИРИН БЛАГОЕВГРАД

ПФК Пирин Благоевград уведомява, че клубът взe решение да се оттегли от турнира които се провежда в Смолян след инцидент, при който беше посегнато на дете от нашата школа.

Подобни прояви са абсолютно недопустими. Детският футбол следва да бъде среда на уважение, възпитание, сигурност и достойнство, а не място, в което деца са поставяни в риск.

ПФК Пирин Благоевград категорично осъжда случилото се и заявява с цялата си отговорност, че ще предприеме всички необходими правни действия, за да защити своите деца, тяхната сигурност, чест и достойнство.

За нашия клуб няма по-висша отговорност от тази да пази своите деца и да отстоява ценностите, върху които се гради спортът.

ПФК Пирин Благоевград няма да направи компромис, когато става въпрос за безопасността и достойното отношение към своите състезатели.