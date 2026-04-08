  Пирин се оттегли от детски турнир след посегателство над дете

  • 8 апр 2026 | 09:25
  • 431
  • 0
Пирин (Благоевград) взе решение да преустанови участието си в международния детски турнир „Perelik Cup“ в Смолян заради инцидент с едно от децата от състава на “орлетата”. От клуба съобщават, че на малчугана е било посегнато.

Ето какво пишат от Пирин:

ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПФК ПИРИН БЛАГОЕВГРАД

ПФК Пирин Благоевград уведомява, че клубът взe решение да се оттегли от турнира които се провежда в Смолян след инцидент, при който беше посегнато на дете от нашата школа.

Подобни прояви са абсолютно недопустими. Детският  футбол следва да бъде среда на уважение, възпитание, сигурност и достойнство, а не място, в което деца са поставяни в риск.

ПФК Пирин Благоевград категорично осъжда случилото се и заявява с цялата си отговорност, че ще предприеме всички необходими правни действия, за да защити своите деца, тяхната сигурност, чест и достойнство.

За нашия клуб няма по-висша отговорност от тази да пази своите деца и да отстоява ценностите, върху които се гради спортът.

ПФК Пирин Благоевград няма да направи компромис, когато става въпрос за безопасността и достойното отношение към своите състезатели.

Още от БГ Футбол

Монтана без двама от основните си играчи за двубоя с ЦСКА

Монтана без двама от основните си играчи за двубоя с ЦСКА

  • 7 апр 2026 | 20:49
  • 3665
  • 7
Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

  • 7 апр 2026 | 19:48
  • 20929
  • 23
Резултати и голмайстори от 21-я кръг на Елитната група до 18 години

Резултати и голмайстори от 21-я кръг на Елитната група до 18 години

  • 7 апр 2026 | 19:47
  • 2465
  • 0
Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

  • 7 апр 2026 | 18:52
  • 38337
  • 70
Марек недоволничи от назначените съдии за двубоя с Вихрен

Марек недоволничи от назначените съдии за двубоя с Вихрен

  • 7 апр 2026 | 18:42
  • 1578
  • 1
БФС обяви наказанията след последния кръг в efbet Лига, Левски отново глобен заради закъснение

БФС обяви наказанията след последния кръг в efbet Лига, Левски отново глобен заради закъснение

  • 7 апр 2026 | 18:10
  • 3013
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

  • 7 апр 2026 | 23:52
  • 65558
  • 720
ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

  • 8 апр 2026 | 06:45
  • 9926
  • 24
Пловдив приковава погледите върху себе си

Пловдив приковава погледите върху себе си

  • 8 апр 2026 | 09:00
  • 1326
  • 5
Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

  • 7 апр 2026 | 23:58
  • 46812
  • 60
Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

  • 7 апр 2026 | 23:08
  • 28060
  • 9
Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

  • 7 апр 2026 | 21:09
  • 21296
  • 4