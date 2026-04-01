Пирин инвестира в бъдещето: 1000 семейни билета за учениците в Благоевград

  • 1 апр 2026 | 13:17
Пирин инвестира в бъдещето: 1000 семейни билета за учениците в Благоевград

Пирин (Благоевград) поставя началото на мащабна инициатива, посветена на най-младите привърженици на клуба и на бъдещето на футбола в града. Като част от своята нова стратегия за обществена ангажираност и активна социална роля, "орлетата" ще предоставят 1000 безплатни семейни билета за ученици от 1. до 7. клас в Благоевград.

Тази инициатива е ясен знак за амбицията на Пирин да бъде не просто футболен клуб, а истинска институция, дълбоко свързана с живота на града, неговите семейства и следващото поколение.

Билетите са предназначени за следните учебни заведения:

• СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“
• II ОУ „Димитър Благоев“
• III ОУ „Димитър Талев“
• IV ОУ „Димчо Дебелянов“
• V ОУ „Георги Измирлиев“
• VI ОУ „Иван Вазов“
• VII СУ „Кузман Шапкарев“
• VIII СУ „Арсени Костенцев“
• IX ОУ „Пейо Яворов“
• XI ОУ „Христо Ботев“

Форматът на инициативата е: дете + родител

Всеки билет ще осигурява достъп за двама души - ученик и негов родител или настойник. По този начин Пирин насърчава не само присъствието на стадиона, но и споделеното семейно преживяване, възпитанието в ценности, принадлежност и любов към играта.

Това е поредна важна стъпка от новата визия на клуба - Пирин да бъде активна част от социалния и обществен живот на Благоевград, близо до хората и отговорен към своята общност.

"Пирин не е просто футболен клуб. Пирин е символ, отговорност и кауза. Инвестицията в децата е най-сигурният път към силното бъдеще - както на футбола, така и на нашия град".

Билетите ще бъдат предоставени директно на ръководствата на съответните училища, които ще съдействат за тяхното разпределение сред учениците.

