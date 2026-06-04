ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

ЦСКА 1948 е готов да се раздели с една от своите звезди - Браян Собреро, срещу 2,5 млн. евро. Вчера се появи информация, че ЦСКА се интересува от аржентинския полузащитник, но ако иска да го има в редиците си, ще трябва да плати именно въпросната сума, научи Sportal.bg.

Друг вариант за привличането му е тимът от “Армията” да плати 2 млн. евро, а за ЦСКА 1948 да остане голям процент при следваща продажба. Цената на Собреро не е само за ЦСКА, а и за всички останали клубове.

Междувременно стана ясно, че ЦСКА 1948 вече официално има нов футболист. Това е 25-годишният халф Ектор Куеляр. Той идва от боливийския шампион Олуейс Реди с договор за три години. “Червените” са платили за него трансферна сума.

Привличането на боливиеца няма да е последен летен трансфер за сребърния медалист на България. Очакванията са, че клубът ще се подсили с поне още двама футболисти и не е изключено те отново да са полузащитници.

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