Пирин остана без треньор

Пирин обяви раздяла със старши треньора си Манол Занев. Това се случва часове след равенството с Хебър (2:2) от 29-ия кръг на Втора лига. Припомняме, че преди месец клубът излезе с официална позиция, с която подкрепи своя наставник.

Ето какво написаха "орлетата":

"ПФК Пирин Благоевград обявява, че Манол Занев се разделя с поста старши треньор на представителния отбор на клуба. Клубът изразява своята дълбока признателност към Манол Занев за достойната работа, професионализма и всеотдайността, които той показа в един от най-трудните и изпитателни моменти в най-новата история на Пирин.

Той пое отбора в изключително сложен период - време, в което клубът беше изправен пред сериозни изпитания, с ограничени възможности, почти липсващ състав и реална заплаха за своето бъдеще. Именно в този тежък момент Манол Занев застана с чест, смелост и отговорност пред името Пирин.

С труд, характер и вярност към зелената кауза той допринесе за събирането на отбор и за запазването на духа на клуба, когато ситуацията изискваше не просто треньор, а човек със сила, устойчивост и сърце.

ПФК Пирин Благоевград ще помни неговата отдаденост, усилията, които вложи, и уважението, което показа към клуба, футболистите и нашата публика. Благодарим на Манол Занев за всичко, което даде на Пирин в момент, когато клубът имаше нужда от хора, готови да се борят до край. Желаем му здраве, достойнство и бъдещи професионални успехи.

Благодарим Ви, Манол Занев. Пожелаваме Ви успех по следващия път".