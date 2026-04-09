Пирин започва поредица от инициативи, заяви: Не на насилието над деца

Пирин (Благоевград) започва поредица от инициативи, насочени срещу превенция на насилието срещу деца. Повод за действията на "орлетата" стана инцидент на турнир в Смолян, когато бе посегнато на дете от школата, а след него Пирин взе решение да се оттегли от надпреварата.

"В момент, в който обществото е призвано ясно и безусловно да застане в защита на децата, ПФК Пирин Благоевград заявява своята категорична позиция срещу всяка форма на насилие над деца.

В тази връзка клубът обявява, че на следващия официален мач на представителния отбор — Пирин срещу Хебър, който ще се проведе на 16.04.2026 г. на стадион „Христо Ботев“, всяко дете с родител ще има свободен достъп.

С това ПФК Пирин Благоевград поставя началото на своята инициатива:

„Не на насилието срещу деца“

Това е повече от решение.
Това е позиция.
Това е отговорност.

Защото вярваме, че децата трябва да растат в сигурност, уважение и подкрепа.

Защото вярваме, че футболът трябва да бъде пример, ценност и обединяваща сила за цялата общност.

И защото вярваме, че когато става дума за децата, обществото трябва да говори с един глас.

ПФК Пирин Благоевград обявява още, че за следващия домакински мач на отбора срещу Марек клубът ще подготви специална програма, посветена на децата, като кани всички деца на Благоевград да бъдат част от този ден.

С тази инициатива клубът иска ясно да заяви, че заедно сме по-силни, а децата трябва винаги да бъдат в центъра на вниманието, грижата и защитата на цялото общество.

За тях ще има и специални изненади, които клубът ще обяви допълнително.

Защото има каузи, които стоят над футбола. И защото няма по-голяма отговорност от тази да бъдем до децата.

Пирин е повече от клуб. Пирин е кауза. Пирин е семейство. А децата са над всичко", пишат благоевградчани в социалните мрежи.

Найденов подхвана Кабаков, Попов и Тодоров заради два мача срещу Левски (видео)

Найденов подхвана Кабаков, Попов и Тодоров заради два мача срещу Левски (видео)

  • 9 апр 2026 | 12:19
  • 3015
  • 7
ЦСКА с нова капитанска рокада за дербито с Левски

ЦСКА с нова капитанска рокада за дербито с Левски

  • 9 апр 2026 | 11:42
  • 7673
  • 3
Сектор "Г" с шествие и надъхващи думи преди мача с Левски

Сектор "Г" с шествие и надъхващи думи преди мача с Левски

  • 9 апр 2026 | 11:16
  • 4480
  • 13
Левски честити на работил в Реал Мадрид

Левски честити на работил в Реал Мадрид

  • 9 апр 2026 | 10:45
  • 828
  • 1
Работил с играчи на Челси и Тотнъм се зае да вкара във върхова форма крило на Левски

Работил с играчи на Челси и Тотнъм се зае да вкара във върхова форма крило на Левски

  • 9 апр 2026 | 10:03
  • 8591
  • 5
"Лигата на талантите" с акцент на кръга в Елитната група до 18 години - Локомотив спечели пловдивското дерби и оглави групата

"Лигата на талантите" с акцент на кръга в Елитната група до 18 години - Локомотив спечели пловдивското дерби и оглави групата

  • 9 апр 2026 | 10:00
  • 1188
  • 0
БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

  • 9 апр 2026 | 12:54
  • 6594
  • 8
Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
  • 8287
  • 6
Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
  • 32488
  • 31
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

  • 9 апр 2026 | 11:27
  • 17031
  • 25
Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

  • 9 апр 2026 | 08:00
  • 15048
  • 38
Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

  • 9 апр 2026 | 07:20
  • 4740
  • 14