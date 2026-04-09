Пирин започва поредица от инициативи, заяви: Не на насилието над деца

Пирин (Благоевград) започва поредица от инициативи, насочени срещу превенция на насилието срещу деца. Повод за действията на "орлетата" стана инцидент на турнир в Смолян, когато бе посегнато на дете от школата, а след него Пирин взе решение да се оттегли от надпреварата.

"В момент, в който обществото е призвано ясно и безусловно да застане в защита на децата, ПФК Пирин Благоевград заявява своята категорична позиция срещу всяка форма на насилие над деца.

В тази връзка клубът обявява, че на следващия официален мач на представителния отбор — Пирин срещу Хебър, който ще се проведе на 16.04.2026 г. на стадион „Христо Ботев“, всяко дете с родител ще има свободен достъп.

С това ПФК Пирин Благоевград поставя началото на своята инициатива:

„Не на насилието срещу деца“

Това е повече от решение.

Това е позиция.

Това е отговорност.

Защото вярваме, че децата трябва да растат в сигурност, уважение и подкрепа.

Защото вярваме, че футболът трябва да бъде пример, ценност и обединяваща сила за цялата общност.

И защото вярваме, че когато става дума за децата, обществото трябва да говори с един глас.

ПФК Пирин Благоевград обявява още, че за следващия домакински мач на отбора срещу Марек клубът ще подготви специална програма, посветена на децата, като кани всички деца на Благоевград да бъдат част от този ден.

С тази инициатива клубът иска ясно да заяви, че заедно сме по-силни, а децата трябва винаги да бъдат в центъра на вниманието, грижата и защитата на цялото общество.

За тях ще има и специални изненади, които клубът ще обяви допълнително.

Защото има каузи, които стоят над футбола. И защото няма по-голяма отговорност от тази да бъдем до децата.

Пирин е повече от клуб. Пирин е кауза. Пирин е семейство. А децата са над всичко", пишат благоевградчани в социалните мрежи.