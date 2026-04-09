Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Бургас)
  • 9 апр 2026 | 19:02
  • 511
  • 1
Черноморец (Бургас) мина без проблем през Пирин

 „Акулите“ записаха чиста победа с 2:0 срещу тима на Пирин (Благоевград) в мач от 28-ия кръг на Втора лига. Бургазлии доминираха на стадиона в Несебър и заслужено се поздравиха с успеха. Резултатът бе открит в 24-ата минута от Димитър Костадинов, който беше хладнокръвен от бялата точка след игра с ръка в наказателното поле.

Въпреки опитите на „орлетата“ да се върнат в мача след почивката, защитата на домакините и стабилните намеси на Алекс Димитров не позволиха изненада. Точка на спора сложи Уенинсон Корейа в 89-ата минута, разписвайки се с глава след отлично центриране от корнер за крайното 2:0.

Следвай ни:

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

  • 9 апр 2026 | 17:24
  • 20416
  • 59
Агитката на "соколите" насърчи играчите

  • 9 апр 2026 | 15:19
  • 748
  • 4
Без контузии в ЦСКА преди дербито с Левски

  • 9 апр 2026 | 15:13
  • 899
  • 1
Ботев (Пд) обяви колко зрители е имало на пловдивското дерби

  • 9 апр 2026 | 15:10
  • 1536
  • 2
Балкан удари дубъла на Славия

  • 9 апр 2026 | 14:17
  • 638
  • 0
ЦСКА срещу Левски: Дерби с награда 65" 4K телевизор!

  • 9 апр 2026 | 14:12
  • 4561
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Черно море, "орлите" не успяват да намерят път към гола

  • 9 апр 2026 | 19:24
  • 27206
  • 57
11-те на Левски и Арда, Хуан Переа е аут от състава

  • 9 апр 2026 | 19:17
  • 9712
  • 5
Олимпиакос със силен отговор в мегамача в София

  • 9 апр 2026 | 19:30
  • 4430
  • 4
Полуфинал №3 в efbet Супер Волей: Локомотив Авиа 1:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

  • 9 апр 2026 | 19:26
  • 1380
  • 0
Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

  • 9 апр 2026 | 17:24
  • 20416
  • 59
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

  • 9 апр 2026 | 11:27
  • 33941
  • 146