Черноморец (Бургас) мина без проблем през Пирин

„Акулите“ записаха чиста победа с 2:0 срещу тима на Пирин (Благоевград) в мач от 28-ия кръг на Втора лига. Бургазлии доминираха на стадиона в Несебър и заслужено се поздравиха с успеха. Резултатът бе открит в 24-ата минута от Димитър Костадинов, който беше хладнокръвен от бялата точка след игра с ръка в наказателното поле.

Въпреки опитите на „орлетата“ да се върнат в мача след почивката, защитата на домакините и стабилните намеси на Алекс Димитров не позволиха изненада. Точка на спора сложи Уенинсон Корейа в 89-ата минута, разписвайки се с глава след отлично центриране от корнер за крайното 2:0.