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Очаквайте: Драган Нешич в Block Out
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Драган Нешич е гост в Block Out

  • 4 юни 2026 | 14:59
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Бившият селекционер на женския национален отбор на България и настоящ старши треньор на Левски София Драган Нешич днес в 16:30 часа е гост на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out с водещ Ивайло Банчев.

55-годишният Драган Нешич два пъти е водил женския национален отбор на България (2007 - 2009, 2013 година), а през 2025 година изведе девойките на България до 21 години до 4-о място на Световното първенство.

Женен е за бившата националка Нели Маринова - Нешич. Синът им Матия Нешич е юношески национал на България.

В дългогодишната си кариера Драган Нешич е водил много клубове в Италия (Бари, Филенце, Казал, Сантерамо, Йези, Конеляно), Турция (Галатасарай, Бурса, Чанаккале), Румъния (Търговище, Рапид, Букурещ), Гърция (Панатинайкос, Паниониос) и Израел (Макаби Хайфа).

Бил е и селекционер на женския национален отбор на Черна гора (2016/2017).

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