Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

НАЦИОНАЛИТЕ ЗАМИНАВАТ ЗА МОЛДОВА
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Бъдещето на Карл Фабиен в Левски е под въпрос

Бъдещето на Карл Фабиен в Левски е под въпрос

  • 4 юни 2026 | 09:19
  • 676
  • 0
Бъдещето на Карл Фабиен в Левски е под въпрос

Бъдещето на фланговия нападател Карл Фабиен в Левски е неясно, твърди "Тема спорт". Той бе привлечен от Славия през февруари 2025 година. Оттогава обаче крилото така и не се утвърди в титулярния състав на Хулио Веласкес. Нещо повече – той често е преследван от контузии, които го вадят от терена за дълго време. През миналия сезон 25-годишният футболист записа 25 двубоя във всички турнири, като в тях така и не отбеляза гол. Общо за "сините" има 31 мача, няма вкарано попадение.

Левски загатна за първия си трансфер
Левски загатна за първия си трансфер

Оставането на Фабиен на "Георги Аспарухов" ще зависи от представянето му по време на подготовката. Както и от това каква селекция ще направи Левски. В случай, че "сините" си осигурят подписите на бразилския флангови нападател Рейналдо, за когото от "Герена" вече загатнаха, че е привлечен, както и на Давид Кусо, то шансовете на Карл да продължи да бъде част от тима не са особено големи. И на него ще му бъде търсен нов клуб.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Президентът на Гигант направи обстоен анализ на сезона

Президентът на Гигант направи обстоен анализ на сезона

  • 4 юни 2026 | 04:33
  • 2472
  • 0
Левски загатна за първия си трансфер

Левски загатна за първия си трансфер

  • 3 юни 2026 | 21:33
  • 20421
  • 49
Радослав Апостолов подписа нов договор с Дунав

Радослав Апостолов подписа нов договор с Дунав

  • 3 юни 2026 | 20:26
  • 2202
  • 0
Марек отново се похвали с национал

Марек отново се похвали с национал

  • 3 юни 2026 | 20:02
  • 1660
  • 0
България е ва полуфинал след 5:1 над Австрия на ЕП за железничари

България е ва полуфинал след 5:1 над Австрия на ЕП за железничари

  • 3 юни 2026 | 19:50
  • 5240
  • 0
Славия организира пореден турнир в памет на Александър Шаламанов

Славия организира пореден турнир в памет на Александър Шаламанов

  • 3 юни 2026 | 18:59
  • 1228
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Националите заминават за Молдова

Националите заминават за Молдова

  • 4 юни 2026 | 09:07
  • 1584
  • 5
Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

  • 4 юни 2026 | 09:29
  • 1150
  • 0
Левски се насочва към младежки национал

Левски се насочва към младежки национал

  • 4 юни 2026 | 07:52
  • 10876
  • 8
Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 4 юни 2026 | 09:10
  • 1645
  • 1
България се бори, но отсъпи на Италия на старта на Лигата на нациите

България се бори, но отсъпи на Италия на старта на Лигата на нациите

  • 4 юни 2026 | 00:02
  • 19557
  • 30
Олимпиакос си поигра с огъня, но поведе в серията срещу Панатинайкос

Олимпиакос си поигра с огъня, но поведе в серията срещу Панатинайкос

  • 3 юни 2026 | 22:58
  • 16312
  • 10