Бъдещето на Карл Фабиен в Левски е под въпрос

Бъдещето на фланговия нападател Карл Фабиен в Левски е неясно, твърди "Тема спорт". Той бе привлечен от Славия през февруари 2025 година. Оттогава обаче крилото така и не се утвърди в титулярния състав на Хулио Веласкес. Нещо повече – той често е преследван от контузии, които го вадят от терена за дълго време. През миналия сезон 25-годишният футболист записа 25 двубоя във всички турнири, като в тях така и не отбеляза гол. Общо за "сините" има 31 мача, няма вкарано попадение.

Левски загатна за първия си трансфер

Оставането на Фабиен на "Георги Аспарухов" ще зависи от представянето му по време на подготовката. Както и от това каква селекция ще направи Левски. В случай, че "сините" си осигурят подписите на бразилския флангови нападател Рейналдо, за когото от "Герена" вече загатнаха, че е привлечен, както и на Давид Кусо, то шансовете на Карл да продължи да бъде част от тима не са особено големи. И на него ще му бъде търсен нов клуб.

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